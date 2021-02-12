اليوم السابع
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خالد صلاح
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باكستان تسجل 1270 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الجمعة، 12 فبراير 2021 08:29 ص
باكستان تسجل 1270 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة كورونا - أرشيف
أ ش أ

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سجلت باكستان 1270 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال(24) ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي أعداد المصابين في البلاد إلى 560 ألفا و363 حالة.
 
وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية - حسبما ذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية اليوم الجمعة - بأنه تم تسجيل 33 حالة وفاة متأثرة بالفيروس خلال ال(24) ساعة الماضية، ليصل إجمالي أعداد الوفيات 12 ألفا و218 حالة.
 
وأضاف أن أعداد المتعافين وصل إلى 518 ألفا و164 حالة، بينما توجد 29 ألفا و981 حالة نشطة.
 

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