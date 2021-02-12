انقطاع اتصالات الهاتف والإنترنت في أنحاء كوبا لمدة 90 دقيقة

قال شهود إن اتصالات الهاتف والانترنت انقطعت في كوبا اليوم الجمعة في عطل شمل أنحاء البلاد، لكن لم يحدث انقطاع عام للكهرباء.
وقال مراسل لرويترز إنه لم يصدر إعلان رسمي بخصوص انقطاع الاتصالات، وإن خدمات الهاتف بدأت في العودة بعد حوالي 90 دقيقة.
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قال شهود إن اتصالات الهاتف والانترنت انقطعت في كوبا اليوم الجمعة في عطل شمل أنحاء البلاد، لكن لم يحدث انقطاع عام للكهرباء.
وقال مراسل لرويترز إنه لم يصدر إعلان رسمي بخصوص انقطاع الاتصالات، وإن خدمات الهاتف بدأت في العودة بعد حوالي 90 دقيقة.
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