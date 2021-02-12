اليوم السابع
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الجمعة، 12 فبراير 2021 10:19 م
خالد صلاح
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انقطاع اتصالات الهاتف والإنترنت في أنحاء كوبا لمدة 90 دقيقة

الجمعة، 12 فبراير 2021 09:15 م
انقطاع اتصالات الهاتف والإنترنت في أنحاء كوبا لمدة 90 دقيقة انقطاع الإنترنت
رويترز

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قال شهود إن اتصالات الهاتف والانترنت انقطعت في كوبا اليوم الجمعة في عطل شمل أنحاء البلاد، لكن لم يحدث انقطاع عام للكهرباء.

وقال مراسل لرويترز إنه لم يصدر إعلان رسمي بخصوص انقطاع الاتصالات، وإن خدمات الهاتف بدأت في العودة بعد حوالي 90 دقيقة.

 


انقطاع اتصالات الهاتف

انقطاع الإنترنت في كوبا

انقطاع الإنترنت

كوبا

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