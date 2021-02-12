اليوم السابع
Ads
الجمعة، 12 فبراير 2021 08:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الهند ترصد 9309 إصابات بكورونا وسول تسجل 403 إصابة جديدة وباكستان تعلن 1502 حالة

الجمعة، 12 فبراير 2021 07:43 ص
الهند ترصد 9309 إصابات بكورونا وسول تسجل 403 إصابة جديدة وباكستان تعلن 1502 حالة اجراءات مكافحة فيروس كورونا
نيودلهى أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سجلت الهند 9 آلاف و309 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى المصابين فى البلاد إلى 10 ملايين و880 ألفا و603 أشخاص.

 

  

فيما سجلت كوريا الجنوبية 403 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 82 ألفا و837 حالة. وذكر المقر المركزى لتدابير الحجر الصحى فى كوريا الجنوبية

 

 

وسجلت باكستان 1502 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال(24) ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى أعداد المصابين فى البلاد إلى 560 ألفا و363 حالة.

 


كورونا

تفشى كورونا

فيروس كورونا

أزمة كورونا حول العالم

علاج كورونا

كوفيد 19

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التعرض لفيروسات كورونا الموسمية لا ينتج أجسامًا مضادة لحمايتك

الجمعة، 12 فبراير 2021 07:00 ص

الأطفال الذكور أكثر عرضة لمضاعفات كورونا مقارنة بالإناث فى دراسة.. الأبحاث تؤكد أن الأولاد يصابون بمتلازمة الالتهاب المتعدد المرتبطة بكورونا وأكثر عرضة للوفاة.. والسبب قد يكون بروتين يسمح للفيروس بالتكاثر

الجمعة، 12 فبراير 2021 06:30 ص

الصين تسجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة، 12 فبراير 2021 07:00 ص

ألمانيا تسجل 9860 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة، 12 فبراير 2021 07:40 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة