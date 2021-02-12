الهند ترصد 9309 إصابات بكورونا وسول تسجل 403 إصابة جديدة وباكستان تعلن 1502 حالة

نيودلهى أ ش أ

سجلت الهند 9 آلاف و309 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى المصابين فى البلاد إلى 10 ملايين و880 ألفا و603 أشخاص.

فيما سجلت كوريا الجنوبية 403 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 82 ألفا و837 حالة. وذكر المقر المركزى لتدابير الحجر الصحى فى كوريا الجنوبية

وسجلت باكستان 1502 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال(24) ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى أعداد المصابين فى البلاد إلى 560 ألفا و363 حالة.