اليوم السابع
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الكرملين: يجب على روسيا الاستعداد لعقوبات قاسية من الاتحاد الأوروبي

الجمعة، 12 فبراير 2021 11:57 ص
الكرملين: يجب على روسيا الاستعداد لعقوبات قاسية من الاتحاد الأوروبي المعارض الروسي أليكسي نافالني
رويترز

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قال الكرملين اليوم الجمعة، إن على روسيا الاستعداد لاحتمال فرض عقوبات قاسية من الاتحاد الأوروبي بسبب سجن المعارض الروسي أليكسي نافالني.

وأبلغ ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين رويترز أمس الخميس بإن من المرجح أن يفرض الاتحاد حظر سفر وتجميد أصول على حلفاء للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ربما هذا الشهر.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة، إنه يجب على موسكو الاستعداد للعقوبات الأجنبية.

وذكر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في وقت سابق اليوم إن موسكو مستعدة لقطع العلاقات مع التكتل إذا فرض عليها عقوبات اقتصادية مؤلمة.

 


الكرملين

المعارضة الروسية

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