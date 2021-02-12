الكرملين: يجب على روسيا الاستعداد لعقوبات قاسية من الاتحاد الأوروبي

قال الكرملين اليوم الجمعة، إن على روسيا الاستعداد لاحتمال فرض عقوبات قاسية من الاتحاد الأوروبي بسبب سجن المعارض الروسي أليكسي نافالني.

وأبلغ ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين رويترز أمس الخميس بإن من المرجح أن يفرض الاتحاد حظر سفر وتجميد أصول على حلفاء للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ربما هذا الشهر.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة، إنه يجب على موسكو الاستعداد للعقوبات الأجنبية.

وذكر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في وقت سابق اليوم إن موسكو مستعدة لقطع العلاقات مع التكتل إذا فرض عليها عقوبات اقتصادية مؤلمة.