القوى العاملة تعلن تعيين 192 شاباً والتفتيش على 220 منشأة في جنوب سيناء

كتب محمود راغب

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان قيام مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء بتعيين 192 شاباً، منهم 2 شباب من ذوى الاحتياجات الخاصة من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، والذين بلغ عددهم خلال الشهر 388 شابأً.

تلقى الوزير تقريراً بذلك من مدير المديرية أشرف علم الدين، أوضح فيه إنجازات المديرية خلال شهر يناير الماضي، حيث قامت المديرية بصرف منح لـ"ا لعمالة غير المنتظمة "المسجلة لديها، لرعايتهم إجتماعياً وصحياً ، منها 12 ألف جنيه لـ 6 عمال لمنحة مولود جديد ، و 2 منح زواج بمبلغ 6 آلاف جنيه ، و 2000 جنيه عملية جراحية صغري لعامل ، وتم صرف منحة المولد النبوي الشريف لـ 2752 عامل بإجمالى مبلغ مليوناً و 376 ألف جنيه ، فضلاً عن تسجيل 72 عاملاً جديداً على المنظومة.

وقامت المديرية في مجال تراخيص عمل الأجانب بإصدار وتجديد 51 ترخيص أجانب من جنسيات مختلفة يعملون في نطاق المحافظة .

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 220 منشأة من خلال التفتيش الدوري النهاري والليلي والحملات ، كما تم تلقى 66 شكوى عمالية وتم إتخاذ الاجراءات القانونية لـ 7 شكاوى منهم، وتم تسوية 23 شكاوى وديا، و 10 شكاوي ما زالت تحت البحث .

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش على 30 منشأة ، وإعادة التفتيش على 193 منشأة ، وأسفر عن تحرير 25 محضراً سلامة وصحة مهنية لمنشآت مخالفة ، وعقد 5 ندوات للتوعية وإجراء 26 قياس وبحث 3 شكاوى .

وقال : إن المديرية قامت بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لـ 800 منشأة ، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية.