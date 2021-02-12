اليوم السابع
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القليوبية تتلقى 222 ألف طلب للتصالح فى مخالفات البناء بمليار و249 مليون جنيه

الجمعة، 12 فبراير 2021 02:28 م
القليوبية تتلقى 222 ألف طلب للتصالح فى مخالفات البناء بمليار و249 مليون جنيه اللواء عبد الحميد الهجان - محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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قال عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إن المحافظة تلقت 222 ألف و496 طلبا للتصالح فى مخالفات البناء بجملة عوائد محصلة ما يقرب من مليار و248 مليون و606 ألف جنيه، مشيرا إلى أن المبالغ المحصلة من ملف التصالح سيتم ضخها للنهوض والارتقاء بمشروعات البنية التحتية بمختلف القطاعات.

وأكد المحافظ، استمرار تلقى طلبات التصالح من قبل المواطنين بالمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، وتحصيل نسبة الـ25% من قيمة المخالفة مع تقديم كافة التسهيلات للمواطنين حفاظاً على حقوقهم وتقنين أوضاعهم وفقا لأحكام القانون.

وأوضح الهجان، أن اجراءات التصالح تتم بشأن أحد أنواع المخالفات وهو البناء بدون ترخيص، مشيراً إلى أن التصالح يهدف فى المقام الأول إلى الحفاظ على مصلحة المواطنين، وتأكيداً على هيبة وحقوق الدولة.

وناشد المحافظ، المواطنين من أبناء المحافظة من لم يتقدموا بتقنين أوضاعهم حتى الآن سرعة التوجه للوحدات المحلية كل فى نطاقه لتقنين أوضاعهم قبل انتهاء المدة المقررة تحقيقاً للصالح العام.

وتنفيذاً لتوجيهات الدولة بالتيسير على المواطنين، اتخذ محافظ القليوبية العديد من الإجراءات والتسهيلات لدفع العمل بمنظومة ملف التصالح ومنها تخفيض قيمة التصالح بنسبة تصل إلى 20%، وإلغاء الراحات والعمل خلال الفترة المسائية وأيام العطلات وفتح منافذ جديدة لقبول أكبر عدد من الطلبات، فضلاً عن زياراته الميدانية للوقوف على أعمال اللجان وتذليل العقبات أمام المواطنين.


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