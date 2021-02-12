اليوم السابع
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الصحة العالمية: جميع الافتراضات لا تزال مطروحة فى تحقيق منشأ فيروس كورونا

الجمعة، 12 فبراير 2021 07:19 م
الصحة العالمية: جميع الافتراضات لا تزال مطروحة فى تحقيق منشأ فيروس كورونا تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية
جنيف (رويترز)

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قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، فى مؤتمر صحفى اليوم الجمعة إن جميع الافتراضات فى تحقيق المنظمة حول منشأ كوفيد-19 لا تزال مفتوحة.

 

كان فريق تحقيق تقوده منظمة الصحة العالمية فى الصين قد أعلن هذا الأسبوع أنه لم يعد يواصل بحث مسألة ما إذا كان الفيروس تسرب من معمل، وهو الأمر الذى اعتبره الفريق غير محتمل بدرجة كبيرة. وقالت الولايات المتحدة إنها ستدرس نتائج بعثة فريق التحقيق.

 

وقال تيدروس "أثيرت بعض الأسئلة عما إذا كان تم استبعاد بعض الافتراضات. لكن بعد أن تحدثت مع بعض أعضاء الفريق أود التأكيد على أن جميع الافتراضات لا تزال مطروحة وتتطلب مزيدا من التحليل والدراسة".

 

وقال الفريق إن افتراضاته الأساسية هى أن الفيروس مصدره خفاش رغم أن هناك عدة سيناريوهات محتملة لكيفية انتقاله إلى البشر ربما بإصابة مجموعة أخرى من الحيوانات.

 

 


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