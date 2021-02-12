الصحة الأردنية تسجل 12 وفاة و1579 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليومالجمعة، تسجيل 12 حالة وفاة و1579 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).



وأشارت وكالة الأنباء الأردنية بترا إلى ارتفاع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 343 ألفًا و563 حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة 14 ألفًا و419 حالة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 4 آلاف و433 حالة.



ولفتت الصحة الأردنية، إلى أن الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات بلغت 113 حالة، فيما غادر 67 حالة، وأن الحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات وصلت إلى 611 حالة.