الشيوخ الأمريكي يبدأ رابع جلسات العزل.. ومحامى ترامب: المحاكمة انتقام سياسي

كتبت: نهال أبو السعود

بدء مجلس الشيوخ الأمريكي جلسته المنعقدة لليوم الرابع من المحاكمة الثانية لعزل الرئيس السابق دونالد ترامب، حيث سيبدأ فريق الدفاع بعرض حججهم اليوم.

وقال جيسون ميللر، مستشار ترامب السابق إن العرض الدفاعي قد يصل إلى أربع ساعات.. بدأ مايكل فان دير فين ، محامي دونالد ترامب ، الدفاع عن ترامب بالانتقاد لمحاكمة الإقالة.

قال دير فين: "المحاكمة هي عمل غير عادل وغير دستوري من الانتقام السياسي"، وأضاف إن محاكمة ترامب المتهم بالتحريض على التمرد "تزيد من انقسام الامة".

وأضاف، فان دير فين"لا يمكن لأي شخص أن يصدق بجدية خطاب ترامب لمؤيديه صباح يوم أعمال الشغب في الكابيتول كان بأي حال من الأحوال تحريضًا على العنف أو التمرد"، مؤكدا: "تصريحات الرئيس شجعت صراحة الحاضرين على ممارسة حقوقهم سلميا ووطنيا".