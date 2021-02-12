اليوم السابع
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خالد صلاح
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الشرطة الدنماركية والألمانية تعتقل أشخاصا يشتبه بتخطيطهم لشن هجمات إرهابية

الجمعة، 12 فبراير 2021 10:41 ص
الشرطة الدنماركية والألمانية تعتقل أشخاصا يشتبه بتخطيطهم لشن هجمات إرهابية الشرطة الدنماركية
رويترز

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قالت الشرطة إن سبعة أشخاص اعتُقلوا في الدنمارك، للاشتباه بمحاولتهم صنع متفجرات والتخطيط لشن هجمات إرهابية بعد عملية مشتركة لإنفاذ القانون بين الدنمرك وألمانيا.
 
ويُشبته بأن هؤلاء المعتقلين حصلوا على مكونات وعناصر تستخدم في صنع المتفجرات والأسلحة النارية.
 
وقالت الشرطة الدنمركية في بيان في ساعة متأخرة من مساء الخميس "نعتقد أن هناك أفرادا لديهم النية والمقدرة على ارتكاب هجمات إرهابية في الدنمرك".
 
وأضافت أن ستة آخرين اعتقلوا في الدنمرك وسابعا في ألمانيا فيما يتعلق بالقضية نفسها.
 

الدنمارك

هجمات إرهابية

ألمانيا

الشرطة الدنماركية

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