السودان يدين الهجوم على مطار أبها السعودى

الخرطوم أ ش أ

أدانت وزارة الخارجية السودانية، بأشد العبارات، "الهجوم الحوثى الغادر" الذى استهدف مطار أبها جنوب السعودية.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية - فى بيان - أن السودان يعتبر "الهجوم الحوثى على مطار أبها عملا إرهابيا منافياً للأعراف والقوانين الدولية ومهدداً لسلامة المدنيين".

وأشارت الخارجية السودانية إلى أن استمرار هذه الهجمات يوضح - جليا - الخطر الذى تمثله المليشيات الحوثية على الأمن الإقليمى والدولي، مشددة على رفضها الكامل لكل أشكال العنف والإرهاب، الذى يهدد أمن واستقرار المملكة العربية السعودية، ويقوض - بالتالى - الجهود الجارية لتحقيق الأمن والسلام فى المنطقة.

وأعربت خارجية السودان عن أسفها لتكرار مثل هذه الهجمات على السعودية من طرف "مليشيات الحوثي"، وعن تضامنها الكامل ووقوف السودان إلى جانب السعودية فى كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وإستقرارها.

ودانت استهداف "مليشيات الحوثى لمحافظة مأرب"، التى أطلقت عليها ثمانية صواريخ باليستية خلال اليومين الماضيين؛ مما أسفر عن سقوط عدد من المدنيين بين قتيل وجريح.

وأكدت أن "استمرار السلوك الإجرامى لمليشيات الحوثى سيؤدى لا محالة إلى إطالة أمد الحرب وتفاقم تداعياتها الإنسانية الكارثية، داعية المجتمع الدولى إلى ممارسة أقصى درجات الضغط على "مليشيات الحوثى لوقف العدوان والتصعيد العسكرى ووضع حد للجرائم التى ترتكبها هذه المليشيات فى عموم اليمن".