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الراحمون يرحمهم الله.. سماح طالبة من بنى سويف تربى 6 قطط ذوى إعاقات مختلفة

الجمعة، 12 فبراير 2021 11:35 ص
الراحمون يرحمهم الله.. سماح طالبة من بنى سويف تربى 6 قطط ذوى إعاقات مختلفة القط باتمان
بنى سويف - هانى فتحى

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سماح محمد طالبة جامعية من مدينة ناصر شمال محافظة بنى سويف، هوايتها المفضلة تربية القطط داخل منزلها، فلديها نحو 6 قطط ذوى أعمار مختلفة،منهم كوكى وعمرها عامان ونصف وعندها مشاكل فى السمع، بالإضافة إلى القط أسد وعمره سنتين ويعانى من كسور ولديه إعاقة كما أن لديها ميشو ومشمش وباتمان وأعمارهم 5 شهور، حيث تقدم لهم العناية داخل المنزل.

وأكدت سماح أنها تواصلت مع أحد الأطباء فى القاهرة بشأن إصابة القط باتمان والذى أكد لها أن القط يحتاج إلى عملية جراحية تتكلف نحو 9500 جنيه، بالإضافة إلى مصاريف التحاليل والعلاج، مشيرة إلى أنها لا تمتلك أى مبلغ من المال لأنها طالبة.

وروت سماح مأساة القط باتمان قائلة: "باتمان هو صديقى الصدوق وهو أصغر القطط الموجودة فى منزلى، حيث تمت ولادته داخل المنزل".

وأضافت سماح: "فتحت شرفة غرفتى لتجديد الهواء داخلها وباغتنى باتمان وسقط من شرفة المنزل ليصاب بكسور فى قدميه"، موضحة أنها توجهت إلى أحد الأطباء فى مدينة بنى سويف وأجرت أشعة أثبتت إصابة القط بكسور تحتاج إلى تدخل جراحى. 

 

القط باتمان (2)
القط باتمان (2)

 

القط باتمان
القط باتمان

 

معاناة القط باتمان
معاناة القط باتمان

 

معاناة القطة باتمان
معاناة القطة باتمان

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