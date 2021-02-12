اليوم السابع
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الجمعة، 12 فبراير 2021 07:30 ص
خالد صلاح
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الرئيس الجزائرى يشكر نظيره الألمانى شتاينماير على الرعاية الطبية فى رحلته العلاجية

الجمعة، 12 فبراير 2021 07:00 ص
الرئيس الجزائرى يشكر نظيره الألمانى شتاينماير على الرعاية الطبية فى رحلته العلاجية عبد المجيد تبون الرئيس الجزائرى
الجزائر أ ش أ

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أجرى الرئيس عبد المجيد تبون اتصالا هاتفيا بالرئيس الألمانى فرانك فالتر شتاينماير، عبر له فيها عن شكره وامتنانه لمستوى الرعاية الطبية التى حظى بها منذ وصوله إلى ألمانيا، يذكر أن الرئيس تبون يقوم حاليا برحلة علاجية فى ألمانيا منذ 10 يناير الماضي.

وبحسب بيان للرئاسة الجزائرية، فقد عبر الرئيس الألمانى عن تمنياته بدوام الصحة والعافية للرئيس تبون، والرقى والازدهار للشعب الجزائري.

وقال البيان إن الرئيسان اغتنما هذه الفرصة لاستعراض سبل التعاون الثنائى وآفاق ترقيته فى جميع المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، كما دعا الرئيس الألمانى الرئيس تبون لزيارة رسمية لألمانيا، مشيرا إلى أن الرئيس تبون قبل الدعوة على أن يتم إعدادها بعد انتهاء الحالة الوبائية لفيروس كورونا.

 


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