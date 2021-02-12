وكان الحريري قد عقد اليوم لقاء مع الرئيس اللبناني ميشال عون، بعد انقطاع استمر قرابة شهرين في سلسلة اللقاءات الرامية إلى تشكيل الحكومة الجديدة في ضوء التوتر الشديد والخلافات التي تسود العلاقة بين رئيس الجمهورية وفريقه السياسي (التيار الوطني الحر) مع رئيس الوزراء المكلف إزاء عملية التأليف الحكومى.



وقال الحريري عقب اللقاء مع عون إن الجولات الخارجية التي أجراها لعدد من الدول العربية وفرنسا في الآونة الأخيرة، تستهدف استعادة زخم علاقات لبنان العربية وكذلك مع المجتمع الدولي، مشددا على أن لبنان يحتاج إلى سرعة تشكيل حكومة مصغرة من الاختصاصيين (الخبراء) غير المنتمين لأحزاب سياسية وألا يمتلك أي فريق سياسي الثُلث الوزاري المعطل، حتى يمكن الانفتاح على المجتمع الدولى لمساعدة لبنان وقف التدهور وإعادة إعمار العاصمة بيروت.