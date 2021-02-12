الحرس الثورى الإيرانى يجرى مناورات قرب الحدود مع العراق

رويترز

ذكر التلفزيون الإيرانى اليوم الجمعة إن القوة البرية للحرس الثوري أجرت مناورات ليلية بالقرب من الحدود العراقية في جنوب غرب البلاد، وقال التلفزيون إن فرق الدبابات ووحدات الطائرات المسيرة والمظليين شاركوا في التدريبات السنوية التي يطلق عليها اسم "الرسول الأعظم" والتي أعقبت احتفالات استمرت أسبوعا لإحياء ذكرى مرور 42 عاما على قيام الثورة الإيرانية عام 1979.