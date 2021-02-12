اليوم السابع
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خالد صلاح
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الحرس الثورى الإيرانى يجرى مناورات قرب الحدود مع العراق

الجمعة، 12 فبراير 2021 01:38 م
الحرس الثورى الإيرانى يجرى مناورات قرب الحدود مع العراق الحرس الثورى الإيرانى
رويترز

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 ذكر التلفزيون الإيرانى اليوم الجمعة إن القوة البرية للحرس الثوري أجرت مناورات ليلية بالقرب من الحدود العراقية في جنوب غرب البلاد، وقال التلفزيون إن فرق الدبابات ووحدات الطائرات المسيرة والمظليين شاركوا في التدريبات السنوية التي يطلق عليها اسم "الرسول الأعظم" والتي أعقبت احتفالات استمرت أسبوعا لإحياء ذكرى مرور 42 عاما على قيام الثورة الإيرانية عام 1979.

وأجرت إيران في الآونة الأخيرة عدة تدريبات عسكرية فيما تسعى لدفع الولايات المتحدة للعودة إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع الدول الكبرى .

 


الحرس الثورى الإيرانى

طهران

إيران

العراق

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