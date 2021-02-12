اليوم السابع
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الاتحاد الأوروبي: وزراء السبع بحثوا دعم الاقتصادات وتمويل صندوق النقد

الجمعة، 12 فبراير 2021 08:00 م
الاتحاد الأوروبي: وزراء السبع بحثوا دعم الاقتصادات وتمويل صندوق النقد باولو جنتيلونى المفوض الأوروبى للشؤون الاقتصادية والمالية
بروكسل (رويترز)

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 قال مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبى، إن كبار المسؤولين الماليين بمجموعة الدول السبع الغنية بحثوا اليوم الجمعة مواصلة دعم الاقتصادات ومستوى أدنى للضرائب على الشركات الرقمية العملاقة وإتاحة مزيد من الأموال لصندوق النقد الدولي.

 

وقال باولو جنتيلونى المفوض الأوروبى للشؤون الاقتصادية والمالية على تويتر "نقاش ممتع للغاية بين وزراء المالية والبنوك المركزية. الإبقاء على دعم الاقتصادات والعمل على اتفاق بشأن حد أدنى للضريبة على الشركات الرقمية وتقوية دعم صندوق النقد للدول الأقل دخلا."

 

 


الاتحاد الأوروبي

وزراء السبع

دعم الاقتصادات

تمويل صندوق النقد

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