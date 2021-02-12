الأردن وأيرلندا يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية

عمان أ ش أ

بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، هاتفيا مع وزير الخارجية والدفاع الإيرلندى سايمون كوفني، سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين والمستجدات الإقليمية.

وأكد الوزيران -وفقا لوكالة الأنباء الأردنية- استمرار العمل على تعزيز التعاون الثنائى فى جميع المجالات وعلى التضامن فى مواجهة التحديات الاقتصادية والصحية التى فرضتها جائحة كورونا، بالإضافة إلى بحث المستجدات فى المنطقة وسبل التعامل معها بما يحقق الأمن والاستقرار.

كما بحثا التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية والجهود المستهدفة لإعادة إطلاق مفاوضات جادة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

واتفق الجانبان على استمرار التشاور وتنسيق الجهود من أجل إيجاد أفق حقيقى للتقدم نحو السلام الذى يؤكد البلدان أن سبيله الوحيد هو حل الدولتين وفق القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية.