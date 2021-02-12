اليوم السابع
Ads
الجمعة، 12 فبراير 2021 04:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الأردن وأيرلندا يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية

الجمعة، 12 فبراير 2021 04:00 ص
الأردن وأيرلندا يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين
عمان أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، هاتفيا مع وزير الخارجية والدفاع الإيرلندى سايمون كوفني، سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين والمستجدات الإقليمية.

وأكد الوزيران -وفقا لوكالة الأنباء الأردنية- استمرار العمل على تعزيز التعاون الثنائى فى جميع المجالات وعلى التضامن فى مواجهة التحديات الاقتصادية والصحية التى فرضتها جائحة كورونا، بالإضافة إلى بحث المستجدات فى المنطقة وسبل التعامل معها بما يحقق الأمن والاستقرار.

كما بحثا التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية والجهود المستهدفة لإعادة إطلاق مفاوضات جادة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

واتفق الجانبان على استمرار التشاور وتنسيق الجهود من أجل إيجاد أفق حقيقى للتقدم نحو السلام الذى يؤكد البلدان أن سبيله الوحيد هو حل الدولتين وفق القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية.

 


الأردن

أخبار الأردن

أيرلندا

أخبار أيرلندا

العلاقات بين الأردن وأيرلندا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصحف المصرية.. الرئيس السيسى يبحث مع رئيس وزراء الأردن تطورات عملية السلام فى الشرق الأوسط.. القاهرة تبقى دائما حاضنة القضية الفلسطينية.. إتمام الاتفاق الفلسطينى فوز فلسطينى ونجاح مصرى

الخميس، 11 فبراير 2021 11:00 م

كورونا حول العالم.. الأردن تعلن تسجيل 1807 إصابات.. ألمانيا تعترف بارتكاب أخطاء فى التعامل مع الموجة الثانية للوباء.. إيران تسجل 7474 إصابة جديدة و65 حالة وفاة.. وزير الصحة الجزائرى: لدينا ما يكفى من الأوكسجين

الخميس، 11 فبراير 2021 07:43 م

الأردن تعلن تسجيل 1807 إصابات جديدة بكورونا

الخميس، 11 فبراير 2021 06:05 م

الرئيس السيسى يبحث مع رئيس وزراء الأردن تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط.. ويؤكد التطلع لمواصلة التنسيق القائم بين البلدين على مختلف المستويات.. و"الخصاونة" ينقل تحيات العاهل الأردني

الخميس، 11 فبراير 2021 02:59 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة