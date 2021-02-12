افتتاح 7 مساجد جديدة فى العيد القومى للدقهلية اليوم

الدقهلية شريف الديب

أنهت محافظة الدقهلية استعداداتها للاحتفال بعيدها القومى، ومن المقرر أن يشارك اليوم الجمعة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف محافظة الدقهلية عيدها القومى، ويؤدى صلاة الجمعة بمسجد النصر بمدينة المنصورة.

جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف ستفتتح (30) مسجدًا جديدًا، وثلاثة مساجد بعد صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها بإجمالي (33) مسجدًا اليوم، منها (7) مساجد بمحافظة الدقهلية، وهي :

مسجد محجوب - طنبول الكبرى – السنبلاوين

مسجد العمدة - كفر الحطية - شربين

مسجد منشية أبو الفتوح - بلقاس

مسجد الأنوار المحمدية –البيضاء - مركز تمي الأمديد

مسجد الرحمة - عزبة البنك -كفر شرف

المسجد الكبير - قائم العبد – جمص

مسجد الرحمة – بشلا – ميت غمر