افتتاح 13 مسجدا جديدا بقرى ومراكز محافظة الفيوم.. صور

الفيوم رباب الجالى

افتتح المهندس ياسر جمعة رئيس مركز ومدينة طامية نائبًا عن الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، والشيخ عبد الخالق العطيفى وكيل مديرية أوقاف الفيوم وعدد من القيادات التنفيذية والدعوية اليوم الجمعة، "مسجد الإخلاص" بالمنشية - طامية – الفيوم، وقام بأداء خطبة الجمعة الشيخ عبد الخالق العطيفى تحت عنوان: (حديث القرآن الكريم عن الصدق والصادقين )، وأناب الدكتور حسنى أبو حبيب مدير مديرية الفيوم قيادات الدعوة بالمديرية لحضور افتتاح 12 مسجدًا بالإضافة إلى مسجد الإخلاص بطامية، ومسجد المدينة المنورة – إدارة الغرق قبلي.

أشاد نائب المحافظ بجهود وزارة الأوقاف فى عمارة المساجد، مؤكدًا أن الأوقاف حققت رقمًا قياسيًّا فى عمارة المساجد ، والتزام أبناء المحافظة بالإجراءات الاحترازية يعكس وعى المصلين بخطورة المرحلة.







