افتتاح مسجد الشيخ أحمد عويس بقرية منشأة الأمراء ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أناب الدكتور محمد هانى غنيم ، محافظ بنى سويف الدكتور عاصم سلامة ، نائب المحافظ ، لحضورافتتاح مسجد الشيخ أحمد عويس ، بقرية منشأة الأمراء ،بعد إحلاله وتجديده على مساحة 700متر "جهود ذاتية" وتحت إشراف وزارة الأوقاف فى إطار خطة الوزارة التى تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدنى لتطوير ورفع كفاءة المساجد وإعمار بيوت الله.

وعقب الافتتاح أدى نائب المحافظ الدكتور عاصم سلامة شعائر صلاة الجمعة، وسط التزام بتطبيق الضوابط التى حددتها وزارة الأوقاف والالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية،خاصة فيما يتعلق بارتداء المصلين للكمامات وإحضار المصلية الشخصية والاقتصار على الأماكن المتاحة بما يحقق التباعد الاجتماعى ،وذلك بحضور كل من :الدكتور على بدر،اللواء سامى توفيق عضوى مجلس النواب،فضيلة الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف، المحاسب نشأت معبد رئيس مركز ومدينة اهناسيا.

وتناولت خطبة الجمعة التى ألقاها وكيل وزارة الأوقاف موضوع حديث القرآن عن الصدق والصادقين ،حيث أشار إلى أن من عظمة الشريعة الإسلامية أنها دعت إلى القيم النبيلة والأخلاق الفاضلة التى تقرب الإنسان إلى ربه وتسهم فى بناء المجتمعات الراقية ومن خلق الصدق الذى جاء فى القرآن الكريم مواضع التشريف والإجلال والتكريم، وقد جاء الصدق شاملاً لكل أعمال الخير والبر، مع التأكيد على أن الصدق من صفات الأنبياء والمرسلين عليهم السلام.