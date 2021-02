"احبسوا ترامب".. لافتة أعلي منزل الرئيس الأمريكي السابق تزامنا مع جلسات عزله

فوجئ جيران الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بلافتة أعلى منزله الفخم بمنتج مارالاجو بولاية فلوريدا حملت عبارة "يجب إدانة وحبس ترامب"، بالتزامن مع جلسة عزل الرئيس السابق التي يشهدها مجلس الشيوخ مساء الجمعة.

ونشرت صورة اللافتة التي تم تدوينها بواسطة الليزر أعلي المنزل، مراسلة شبكة سي إن إن بحسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بالتزامن مع إجراءات العزل التي شهدت في جلستها المنعقدة الليلة مرافعة من قِبَل دفاع ترامب، أكدت أن الديمقراطيين يحاولون التلاعب بالأدلة لإدانة الرئيس السابق وحرمانه من فرص الترشح مجدداً لانتخابات الرئاسة 2024.

ودافع فان دير فين، محامي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، خلال جلسات العزل التي يشهدها مجلس الشيوخ، عن موكله، مؤكداً أن اتهامه بالتحريض استناداً إلى مصطلحات مثل "قتال" هو اجتزاء من السياق ومحاولات فاشلة لإدانة الرئيس السابق.

وخلال الجلسة المنعقدة مساء الجمعة، قال المحامي: الرئيس الحالي جو بايدن، كان شعاره في الحملة الرئاسية "القتال من أجل روح أمريكا"، ولا أحد يعتقد أن ‏استخدام هذه المصطلحات السياسية كان تحريضًا على العنف السياسي.

وتلت مرافعة "دير فين"، مرافعة مماثلة من المحامي ‏ديفيد شوين، عضو فريق الدفاع عن ترامب، حيث اتهم الديمقراطيين بالتلاعب بالأدلة، قائلاً: المساءلة تهدف إلى منع ترامب من تولي منصب عام مرة أخرى، ‏وتسعى أيضًا إلى حرمان "75 مليون ناخب" في إشارة لمن انتخبوا ترامب من التصويت.‏

وأشار شوين الى أن اللقطات غير المرئية من قبل الديمقراطيين والتي تم نشرها أمس -‏والتي أظهرت أعضاء في الكونجرس ونائب الرئيس يهربون من مقتحمي الكونجرس ‏حفاظا على حياتهم- كان ينبغي تسليمها إلى فريق ترامب القانوني أولاً.

Minutes before his lawyers begin their defense, a banner flew over Trump's Mar-a-Lago reading: "CONVICT TRUMP AND LOCK HIM UP" pic.twitter.com/LMMjsw9B3s