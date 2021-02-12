إلغاء مهرجان ريو دى جانيرو يتسبب في خسائر للسياحة بـ51 مليون دولار

فاطمة شوقى

قالت صحيفة "كلارين" الأرجنتينة، إنه تم تعليق الاحتفال بمهرجان ريو دى جانيرو بسبب انتشار فيروس كورونا، ما يعتبر ضربة كبيرة لقطاع السياحة فى البلاد.

وأشارت الصحيفة إلى أن شوارع ريو دى جانيرو خالية، ويوجد القليل من السياح، رغم أنه من المعتاد أن هذه الفترة بين 12 و17 فبراير كانت المدينة متكدسة، ومع إلغاء هذا الحدث تحولت فرحة البرازيليين إلى صمت وحزن عميق.

وتقدر خسائر المتداولين هذا العام بـ 50.9 مليون دولار في عام 2020 ، ترك 2.1 مليون سائح - منهم حوالي 500000 أجنبي ، وهو رقم قياسي لـ "المدينة الرائعة" التي أدت في السنوات الأخيرة إلى زيادة عدد الزوار.

قبل إلغاء الكرنفال ، اقترحت السلطات البرازيلية تأجيله حتى يوليو ، لكن مكتب عمدة ريو دي جانيرو قرر إلغائه نهائيًا بسبب الصعوبات اللوجستية لتنظيمه.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم اتخاذ القرار لتجنب الازدحام ومنع انتشار فيروس كورونا بين السكان. حاليًا ، تقترب البرازيل من 10 مليون مصاب ، والوفيات أكثر من 234 ألف شخص المعركة ضد كوفيد -19.

ضربة قاسية لاقتصاد ريو دى جانيرو

في 21 يناير ، أعلن عمدة ريو دي جانيرو أن المدينة تخلت عن الاحتفال بالكرنفال الشهير هذا العام ، بسبب الارتفاع الحاد في حالات الإصابة بفيروس كوفيد -19.

وقال رئيس البلدية إدوارد باييس على حسابه بتويتر "لم أخف أبدًا شغفي بالكرنفال وأعرف الأهمية الاقتصادية لهذا الحدث الثقافي لمدينتنا. ومع ذلك ، يبدو لي أنه من السخف أن أتخيل في هذه اللحظة أنه يمكننا تنظيم الكرنفال في يوليو ".

وأضاف: "في عام 2022 سنكون قادرين (جميعًا مُلقحين حسب الأصول) على الاحتفال بالحياة وثقافتنا بكل ما تستحقه من قوة".

كما قال بايس إن الحكومة ستقدم المساعدة للبرازيليين الذين يعملون طوال العام لتنظيم الحفلة العملاقة. إن الانتكاسة الشديدة لاقتصاد المدينة يشعر بها الجميع ، من الباعة الجائلين إلى الفنادق التي شهدت انخفاضًا في الإشغال بنسبة تزيد عن 50٪.

كما يشعر الحرفيون والمصممين والنجارين واللحامين والخياطات والميكانيكيين بالضربة وكل من يمنح الحياة للكرنفال. وانضم إليهم عدد لا يحصى من الموسيقيين والراقصين ، بالإضافة إلى التجار الذين استوردوا الحلي والأزياء والأدوات للحدث.

ومن ناحية آخرى، لم يمنع إلغاء الحدث الناس من تنظيم حفلات سرية تتقاضى رسومًا تصل إلى 40 دولارًا عبر صفحات الإنترنت والشبكات الاجتماعية.