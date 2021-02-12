اليوم السابع
Ads
الجمعة، 12 فبراير 2021 05:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إقبال كبير فى انتخابات نقابة الأطباء بالغربية لاختيار نقيب من 6 مرشحين

الجمعة، 12 فبراير 2021 04:09 م
إقبال كبير فى انتخابات نقابة الأطباء بالغربية لاختيار نقيب من 6 مرشحين نقابة الأطباء بالغربية
الغربية عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشهد نقابة الأطباء بمحافظة الغربية، إقبالا كبيرا من الأطباء للمشاركة فى انتخابات اختيار نقيبا للنقابة من بين 6 مرشحين بعد تقديم النقيب السابق استقالته وأصبح منذ ذلك الوقت مجلس النقابة بدون نقيب.

ويتنافس على مقعد النقيب كل من الدكتور أحمد حرحش والدكتور العوضى داود، والدكتور بهاء توفيق، والدكتور جرجس رزق الله، والدكتورة سعدة فرغلي، والدكتور عبد القادر كيلاني.

وتوافد الأطباء منذ الصباح على مقر النقابة بطنطا للإدلاء بأصواتهم لاختيار النقيب، وتزايد الإقبال عقب صلاة الجمعة، وسط إجراءات احترازية للحد من انتشار كورونا.

وتم تقسيم اللجان الانتخابية وتوفير مسافات متابعده ومنح التزاحم حفاظاً على سلامة الأطباء وتجرى انتخابات النقابة تحت إشراف قضائي، على أن يتم غلق باب التصويت فى الخامسة مساء اليوم وفرز الاصوات وإعلان النتيجة.

 

IMG-20210212-WA0006
 

 

IMG-20210212-WA0007
 

 

IMG-20210212-WA0008
 

 


محافظة الغربية

نقابة الأطباء بالغربية

نقيب أطباء الغربية

نقابه اطباء الغربيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة