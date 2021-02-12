إقبال كبير فى انتخابات نقابة الأطباء بالغربية لاختيار نقيب من 6 مرشحين

الغربية عادل ضرة

تشهد نقابة الأطباء بمحافظة الغربية، إقبالا كبيرا من الأطباء للمشاركة فى انتخابات اختيار نقيبا للنقابة من بين 6 مرشحين بعد تقديم النقيب السابق استقالته وأصبح منذ ذلك الوقت مجلس النقابة بدون نقيب.

ويتنافس على مقعد النقيب كل من الدكتور أحمد حرحش والدكتور العوضى داود، والدكتور بهاء توفيق، والدكتور جرجس رزق الله، والدكتورة سعدة فرغلي، والدكتور عبد القادر كيلاني.

وتوافد الأطباء منذ الصباح على مقر النقابة بطنطا للإدلاء بأصواتهم لاختيار النقيب، وتزايد الإقبال عقب صلاة الجمعة، وسط إجراءات احترازية للحد من انتشار كورونا.

وتم تقسيم اللجان الانتخابية وتوفير مسافات متابعده ومنح التزاحم حفاظاً على سلامة الأطباء وتجرى انتخابات النقابة تحت إشراف قضائي، على أن يتم غلق باب التصويت فى الخامسة مساء اليوم وفرز الاصوات وإعلان النتيجة.