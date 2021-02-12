إقبال كبير على شاطئ بورسعيد للاستمتاع بالـ"راكت".. فيديو لايف

وانتشر لاعبو الراكت - إحدى ألعاب المضرب التي اشتهرت بمحافظة بورسعيد خلال الأشهر القليلة الماضية رغم أنها لعبة قديمة، ولكن ساعد وجود لاعبى الراكت على الشاطئ بصفة مستمرة إلى هذا الانتشار.

وبلقائنا مع سعد التابعي - أحد أقدم لاعبو الراكت ببورسعيد، قال إنه يطالب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بإنشاء اتحاد للعبة الراكت، حتى يتسنى للاعبين وجودهم تحت مظلة معتمدة ولها نشاط.

وأضاف "التابعي"، أنه يستطيع وزملائه وجمع لاعبين آخرين وقتما يتم إنشاء هذا الإتحاد والحصول أيضا على بطولات على مستوى العالم في هذه اللعبة.

وأوضح وليد فارس - لاعب اسكواش، أن ألعاب المضرب لا تختلف عن بعضها البعض، مشيراً إلى أنهم في ظل وجود فيروس كورونا والإجراءات الإحترازية والوقائية التي تنفذها الدولة المصرية لابد من الرياضة، ولعبة الراكت على الشاطئ مفيدة جدا وممتعة.

وأشار لاعبون آخرون، على شاطئ بورسعيد، إلى أن اللعبة بدأت تنتشر بشكل كبير على الشاطئ، حتى أن السيدات والفتيات بدأ في لعبها والاستمتاع بجو ومناخ الشاطئ المعتدل.