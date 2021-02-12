اليوم السابع
Ads
الجمعة، 12 فبراير 2021 07:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إقبال كبير على شاطئ بورسعيد للاستمتاع بالـ"راكت".. فيديو لايف

الجمعة، 12 فبراير 2021 05:37 م
إقبال كبير على شاطئ بورسعيد للاستمتاع بالـ"راكت".. فيديو لايف شاطئ بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أجرى تلفزيون "اليوم السابع"، بثا مباشرا من شاطئ بورسعيد، الذي ازدحم بالأهالي والزوار من المحافظات الأخرى، نظرا لاعتدال الطقس.
 
 
وانتشر لاعبو الراكت - إحدى ألعاب المضرب التي اشتهرت بمحافظة بورسعيد خلال الأشهر القليلة الماضية رغم أنها لعبة قديمة، ولكن ساعد وجود لاعبى الراكت على الشاطئ بصفة مستمرة إلى هذا الانتشار.
 
وبلقائنا مع سعد التابعي - أحد أقدم لاعبو الراكت ببورسعيد، قال إنه يطالب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بإنشاء اتحاد للعبة الراكت، حتى يتسنى للاعبين وجودهم تحت مظلة معتمدة ولها نشاط.
 
وأضاف "التابعي"، أنه يستطيع وزملائه وجمع لاعبين آخرين وقتما يتم إنشاء هذا الإتحاد والحصول أيضا على بطولات على مستوى العالم في هذه اللعبة.
 
وأوضح وليد فارس - لاعب اسكواش، أن ألعاب المضرب لا تختلف عن بعضها البعض، مشيراً إلى أنهم في ظل وجود فيروس كورونا  والإجراءات الإحترازية والوقائية التي تنفذها الدولة المصرية لابد من الرياضة، ولعبة الراكت على الشاطئ مفيدة جدا وممتعة.
 
وأشار لاعبون آخرون، على شاطئ بورسعيد، إلى أن اللعبة بدأت تنتشر بشكل كبير على الشاطئ، حتى أن السيدات والفتيات بدأ في لعبها والاستمتاع بجو ومناخ الشاطئ المعتدل.

 


بورسعيد

محافظة بورسعيد

شاطئ بورسعيد

لعبة الراكت

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نوستالجيا المصايف.. شواطئ رأس البر وبورسعيد VS الساحل.. الآى باد هزم مضارب الراكت.. البنانا بوت حلت محل العوامة.. السيلفى قضى على التصوير بالزى البدوى.. وخروجات بعد البحر بقت كافيهات بدل الكورنيش وركوب العجل

الخميس، 28 يونيو 2018 05:00 م

ألعاب المصايف زمان vs دلوقتى.. الراكت وبدالات البحر والقلاع المصنوعة من الرمل فى مواجهة البراشوت والفلاى بورد والبنانا بوت.. الألعاب أصبحت فردية وفركشت لمة العيلة.. وتتراوح أسعارها من 200 إلى 500 جنيه

الثلاثاء، 01 أغسطس 2017 09:06 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة