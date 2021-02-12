إعادة فتح المتاحف فى فنزويلا بعد حوالى عام من الإغلاق بسبب قيود كورونا

فاطمة شوقى

أعادت المتاحف الفنزويلية فتح أبوابها أمس الخميس بعد نحو عام من إغلاقها بسبب الحجر الصحي، الذى بدأ فى مارس 2020 لاحتواء فيروس كورونا.

وقال وزير الثقافة ، إرنستو فيليجاس ، في مقطع فيديو نُشر على تويتر: "اعتبارًا من الخميس ، تفتح هذه المساحات أبوابها التي أغلقت بسبب الوباء والحجر الاجتماعي الطوعي الذي طبقته فنزويلا"، حسبما قالت قناة "تيلى سور" الفنزويلية.

وأوضح المسؤول أن افتتاح المتاحف في جميع أنحاء البلاد سيتم خلال "أسابيع المرونة" المتوخاة في مخطط الحبس الذي تسميه السلطات الفنزويلية "7 + 7".

وأوضح: "سنفتح الأبواب أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد للتمتع بالحقوق الثقافية لشعبنا وممارستها ، دائمًا من خلال التباعد الجسدي وبإجراءات حماية الأمن البيولوجي".

وأوضح فيليجاس أنه قبل إعادة فتح المتاحف ، قامت الحماية المدنية بعملية تطهير للمنشآت.

وأعلنت المتاحف المختلفة في فنزويلا ، في شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بها ، عن تنفيذ أنشطة خاصة لمرافقة عودة الزوار.

تم إدراج بعض الأنشطة ضمن الاحتفالات التي ستجريها البلاد بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لمعركة كارابوبو ، وهي حقيقة ختمت استقلال هذه الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

وفى 20 يناير أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أنه سمح بـ "استرخاء القطاع الثقافي بأكمله ، بطريقة آمنة ومخططة واحترام جميع تدابير الأمن البيولوجي".

وسجلت فنزويلا 131.476 حالة إصابة بكورونا حتى 10 فبراير ، تعافى منها 123.411 وتوفي 1.253 ، وفقًا لبيانات وزارة الصحة.