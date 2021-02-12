اليوم السابع
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إصابة سيدة ونجلها فى حريق منزل بأبو صوير الإسماعيلية

الجمعة، 12 فبراير 2021 06:49 م
إصابة سيدة ونجلها فى حريق منزل بأبو صوير الإسماعيلية سيارة مطافئ-ارشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم

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سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق شب فى منزل معروش بالسبايت بعزبة أبو جمال بابو خروع دائرة مركز أبو صوير، وأسفر الحريق عن إصابة صاحبة المنزل ونجلها بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح وتم نقل المصابين إلى مستشفى الصدر بالإسماعيلية لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

تلقى اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية اخطارا من العميد خالد كمال مدير إدارة الحماية المدنية بالإسماعيلية يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوقوع حريق فى منزل معرش بالسبايت بعزبة ابو جمال بابو خروع دائرة مركز أبو صوير.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتم الدفع بسيارات من الحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع برئاسة العميد خالد كمال مدير إدارة الحماية المدنية بالإسماعيلية كما انتقل إلى مكان الحريق سيارات الاسعاف.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق والذى أسفر عن إصابة مالكة العقار وتدعى ز ا ا 60 عاما مصابة اشتباه كسر باليد اليسرى وجرح بالرأس ونجلها ح ح ع 30 عاما مصاب بجرح قطعى بالقدم اليمنى 10 سم واشتباه كسر بالقدم اليسرى وتم نقلهما إلى مستشفى الصدر لتلقى العلاج والخسائر المادية احتراق سقف المنزل بالكامل والمعرش بالعروق الخشبية والسبايت.

تحرر المحضر اللازم بالحريق وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.


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