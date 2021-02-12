اليوم السابع
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الجمعة، 12 فبراير 2021 08:25 ص
خالد صلاح
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ألمانيا تسجل 9860 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة، 12 فبراير 2021 07:40 ص
ألمانيا تسجل 9860 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
برلين (رويترز)

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أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الجمعة، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا فى ألمانيا زاد بواقع 9860 ليصل إلى مليونين و320093.

 

كما كشفت البيانات أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 556 ليصل إلى 64191.

 


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