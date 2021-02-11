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"CNN": موجة من الجدل بعد إعلان "بسمة الكويتية" تركها الإسلام واعتناق اليهودية

الخميس، 11 فبراير 2021 12:14 ص
"CNN": موجة من الجدل بعد إعلان "بسمة الكويتية" تركها الإسلام واعتناق اليهودية بسمة الكويتية
كتب- هاشم الفخراني

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ذكرت شبكة "سى –إن- إن " أن المطربة بسمة الكويتية أعلنت تركها الدين الإسلامي واعتناقها الديانة اليهودية، وسط موجة صاخبة من الجدل بشأن إعلانها المفاجئ.

وقالت بسمة، في مقطع فيديو جرى تناقله مؤخرًا بشكل كثيف عبر تويتر: "أنا ابتسام حميد الملقبة بالمطربة بسمة الكويتية من دولة الكويت، أعلن تركي للإسلام وأعلن بكل فخر اعتناقي للديانة اليهودية"، فيما وجهت انتقادات إلى النخبة الحاكمة.

إعلان المطربة الكويتية أثار ردود فعل متباينة تجاه إعلانها، بين من انتقادات لاذعة لقرارها بتغيير ديانتها، ومن دعا إلى احترام حرية المعتقد.

وولدت بسمة لأم كويتية، لكنها لا تحمل الجنسية الكويتية، وتتنقل خارج البلاد بوثيقة سفر خاصة بفئة البدون، أي من هم دون جنسية في البلاد.

وتوقفت بسمة عن الغناء في 2016، قبل أن تعود مجددًا إلى الساحة الفنية.

 


الكويت

بسمة الكويتية

اخبار الكويت

اليهودية

الإسلام

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