5 قتلى ومصاب فى إطلاق نار غرب المكسيك.. وضحايا الجرائم تتجاوز 34 ألف ضحية

كتبت ـ فاطمة شوقى

أسفر إطلاق نار جديد فى ولاية خاليسكو بغرب المكسيك، فى منزل فى بلدية تلاكيباك، عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة شخص آخر ، بحسب ما أفادت به النيابة العامة المحلية.

وأشارت صحيفة "البيريوديكو" الإسبانية إلى أنه طبقاً لمكتب المدعى العام فى خاليسكو فى بيان، فقد تم العثور على ثلاثة رجال وامرأة قتلى، وجميعهم مصابين "بأعيرة نارية"، فى عقار يضم منزلاً مرتجلاً.

وفى المكان نفسه، عالج أفراد الطاقم الطبى امرأة أخرى ورجل آخر، أصيبوا أيضا بطلقات نارية، رغم أن الأخير توفى "بعد لحظات".

وقعت الأحداث فى حوالى الساعة 1:30 مساء أمس الأربعاء، وقامت النيابة العامة بالتحقيق فى الأدلة على ممتلكات المواجهة، لكنها لم تقدم أدلة أخرى.

وتعتبر بلدية تلاكيباكى، حيث تم تسجيل الحادث، تنتمى إلى منطقة العاصمة جوادالاخارا، وكذلك زابوبان، حيث أدى إطلاق نار آخر يوم الاثنين بأسلحة طويلة إلى مقتل شخص ومختطف وثلاثة جرحى.

وعزت السلطات حدث الاثنين إلى مواجهة "بين مجموعتين إجراميتين"، رغم أنها لم توضح هوية المتورطين.

تمر المكسيك بموجة من العنف منذ عقد نتيجة الاشتباكات بين الجماعات الإجرامية والحرب العسكرية ضد تهريب المخدرات.

وأغلقت البلاد عام 2020 بتسجيل 34515 ضحية للقتل العمد، وهو رقم أقل بقليل من 34648 حالة في عام 2019.