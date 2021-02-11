اليوم السابع
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وصول 59 ماكينة غسيل كلوى لـ"صحة الدقهلية" دعما للمرضى

الخميس، 11 فبراير 2021 08:24 م
وصول 59 ماكينة غسيل كلوى لـ"صحة الدقهلية" دعما للمرضى وصول ماكينات الغسيل الكلوى
الدقهلية شريف الديب

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أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، وصول 59 ماكينة غسيل كلوي جديدة دعمًا من صندوق "تحيا مصر" من خلال وزارة الصحة، لتوزيعها على مستشفيات المحافظة، في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بإحلال وتجديد أجهزة الغسيل الكلوي بالمستشفيات الحكومية ضمن المبادرة الرئاسية لدعم مرضى الفشل الكلوي (كلنا جنبك).

وأكد مكي في بيان له، أن الماكينات سيتم توزيعها طبقا لاحتياجات وحدات الكلى بمستشفيات ومراكز طب الأسرة بالدقهلية.

يذكر أن هذه الماكينات ألمانية الصنع وتعد من أحدث وأجود أنواع ماكينات الغسيل الكلوي

الماكينات
الماكينات

 

ماكينات الغسيل الكلوى
ماكينات الغسيل الكلوى

 

وصول ماكينات الغسيل الكلوى
وصول ماكينات الغسيل الكلوى

الدقهليه

صحه الدقهليه

ماكينات الغسيل الكلوي

مرضي الفشل الكلوي

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