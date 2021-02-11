وصول 59 ماكينة غسيل كلوى لـ"صحة الدقهلية" دعما للمرضى

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، وصول 59 ماكينة غسيل كلوي جديدة دعمًا من صندوق "تحيا مصر" من خلال وزارة الصحة، لتوزيعها على مستشفيات المحافظة، في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بإحلال وتجديد أجهزة الغسيل الكلوي بالمستشفيات الحكومية ضمن المبادرة الرئاسية لدعم مرضى الفشل الكلوي (كلنا جنبك).

وأكد مكي في بيان له، أن الماكينات سيتم توزيعها طبقا لاحتياجات وحدات الكلى بمستشفيات ومراكز طب الأسرة بالدقهلية.

يذكر أن هذه الماكينات ألمانية الصنع وتعد من أحدث وأجود أنواع ماكينات الغسيل الكلوي



الماكينات



ماكينات الغسيل الكلوى