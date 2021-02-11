وصول 49 ماكينة غسيل كلوى لمديرية الصحة بالغربية مقدمة من صندوق "تحيا مصر"

أعلن الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، فى بيان له، وصول 49 ماكينة غسيل كلوى دعمًا من صندوق تحيا مصر لوزارة الصحة، مشيدًا بالدور الوطنى لصندوق تحيا مصر فى تقديم المساعدات والدعم لكافة القطاعات بالمحافظة وخاصة فى قطاع الصحة تنفيذًا لمبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإحلال وتجديد أجهزة الغسيل الكلوى ورعاية مرضى الفشل الكلوى.

وأوضح الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، أن المديرية قد استلمت عدد 49 ماكينة غسيل كلوى المقدمة من وزارة الصحة.

وقد تم تنفيذ تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بتوزيعها على المستشفيات المركزية لخدمة مرضى الفشل الكلوى بقرى ومراكز المحافظة وتوفير الخدمات الصحية لهم، مؤكدا أن الماكينات الجديدة تعد إضافة كبيرة للمستشفيات الحكومية المركزية بالمحافظة والتى ستساهم فى رفع قدرتها على استيعاب عدد أكبر من مرضى الفشل الكلوى وتلبية

وأشارة الدكتورة سهير صبرى، مدير إدارة الكلى الصناعى بالمديرية، أن هذه الماكينات تعد من أحدث وأجود أنواع ماكينات الغسيل الكلوى، وقد تم توزيعهم على 11 مستشفى عام مركزى ومركز غسيل كلوى بالمحافظة وفقا لاحتياجات وحدات الكلى بمستشفيات ومراكز الغربية.