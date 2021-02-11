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وزير خارجية اليمن يطالب المبعوث الأمريكى بالعمل على وقف عدوان ميليشيات الحوثى

الخميس، 11 فبراير 2021 05:58 م
وزير خارجية اليمن يطالب المبعوث الأمريكى بالعمل على وقف عدوان ميليشيات الحوثى احمد عوض
كتب أحمد عرفة

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طالب أحمد عوض بن مبارك وزير خارجية اليمن ، المبعوث الأمريكي لليمن تيموثى ليندر كينج‏، بالعمل على وقف عدوان ميليشيات الحوثي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق لفت المبعوث الأمريكى إلى اليمن تيموثى ليندر كينج‏، إلى لقاءاته السابقة مع الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى وزياراته إلى عدن وكذلك لصنعاء خلال مؤتمر الحوار الوطني الشامل، مثمناً جهود الحكومة الشرعية على مواقفه الواضحة تجاه السلام الذى ينشده الشعب اليمنى. وفق وكالة الأنباء اليمنية.

 

 

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدربه منصور هادى، اليوم، للمبعوث الامريكى وبحضور نائبه الفريق الركن على محسن صالح، المبعوث الأمريكى الخاص لليمن تيموثى ليندر كينج‏ ومعه سفير الولايات المتحدة الامريكية لدى بلادنا كريستوفر هنزل، وأكد المبعوث الأمريكى، دعم الولايات المتحدة للحكومة الشرعية وكذلك الحلفاء فى المملكة العربية السعودية تجاه الاعتداءات من قبل المليشيات الحوثية.

 

 


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