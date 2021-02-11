وزير خارجية السعودى يجرى محادثات مع رئيس وزراء اليونان حول التطورات بالمنطقة

كتب أحمد عرفة

أجرى فيصل بن فرحان وزير خارجية السعودية محادثات مع رئيس وزراء اليونان حول التطورات في المنطقة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، أكد وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، أهمية توحيد الجهود لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة، وأضاف بن فرحان -خلال مؤتمر صحفي لوزراء خارجية السعودية واليونان وقبرص ومصر والإمارات والبحرين بـ"منتدى الصداقة"، وفقا لقناة "الإخبارية" السعودية-، أن المملكة تدعم جهود الأمن والاستقرار والتنمية ومواجهة (كورونا)، وتدين كل التدخلات في شئون الدول الأخرى، مشددا على أهمية سيادة الدول ووحدة أراضيها وفقا للقانون الدولي.

وطالب الوزير السعودي باحترام حرية الملاحة في الممرات الدولية ومبادئ السيادة، لافتا إلى أن السعودية تنظر للعالم من زاوية السلام والازدهار.