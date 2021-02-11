وزير الشباب يعلن توفير فرص عرض لمنتجات سيناء فى معرض ديارنا ..صور

أعلن أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عن إتاحة الفرصة أمام شباب شمال سيناء المنتجين لعرض إنتاجهم بمعرفة وزارة الشباب بمعرض ديارنا .

جاء ذلك خلال تفقده معرض إنتاج من منتجات وتراث سيناء فى مدينة العريش الرياضية.

وتضمن المعرض عروض أقمشة وملابس منوعة مطرزة من تراث سيناء، إضافة لمنتجات هاند ميد منوعة ومشغولات خرزية ومنتجات العجوة وزيت الزيتون ولوحات تعبر عن تراث سيناء.

وأبدى وزير الشباب إعجابه بهذه المنتجات واشترى حقيبة سفر صنعتها إحدى الفتيات بالتطريز اليدوى.

وخلال تفقده المعرض استمع للعقبات التى تقابل الشباب فى تسويق انتاجهم وتركزت فى عدم وجود معارض وحاجتهم لفرص عرض فى القاهرة والمعارض الكبرى .

وكان أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وصل اليوم لمدينة العريش الشبابية بشمال سيناء.. وانطلقت فعاليات الزيارة المقرر ان تستمر حتى غد بعروض وأنشطة رياضية لأندية الرواد والفتاة والمرأة والأيتام والمعاقين، ومعرض لمنتجات الأندية والفتاة والمرأة، ومعرض فن تشكيلى، وألعاب مشروع البطل الأولمبي فى الملاكمة وتنس الطاولة وألعاب القوى بملاعب المدينة.

والتقى وزير الشباب مع مدربين برنامج الرياضة من أجل التنمية بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، وشاهد عرض فيلم تسجيلى للأنشطة الرياضية بشمال سيناء وعروض فنية لمراكز الفنون.

ومن المقرر غدا استكمال زيارة وزير الشباب حيث يتفقد المنشآت الرياضية باستاد العريش وافتتاح دورى الأحياء السكنية بالصالة المغطاة ونهائى دورى مراكز الشباب.



























