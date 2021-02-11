وزير الدفاع الإسرائيلي يؤكد احتمال مهاجمة منشآت إيران النووية

كتب أحمد عرفة

دعا وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس، إلى أن يكون احتمال شن ضربة على منشآت إيران النووية في جدول الأعمال خلال الفترة الراهنة.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، إنه يجب أن يكون احتمال شن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية مطروحا "على جدول أعمال صناع القرار" في إسرائيل.

وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي، أن الاتفاق النووي، الذي تم توقيعه مع إيران قبل 5 أعوام أفسح أمام نظام السلطة في طهران المجال للوصول إلى عتبة تطوير أسلحة نووية، لافتا إلى أنه يجب الاستمرار في النشاطات لتقييد دعم إيران للمنظمات الإرهابية والمليشيات التي تدور في فلكها في الشرق الأوسط.

وجه رئيس إسرائيل، رؤوفين رفلين، بإبقاء الجيش الإسرائيلى على أهبة الاستعداد، مؤكدًا ضرورة إبقاء الجيش الإسرائيلي في حالة استعداد تام لمواجهة أي سيناريو محتمل والدفاع عن حدود الوطن في كل الظروف والأوقات.

وأجرى الرئيس الإسرائيلي جولة ميدانية في منطقة جبل الشيخ برفقة قائد المنطقة الشمالية، الجنرال أمير برعام.