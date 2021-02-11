اليوم السابع
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الخميس، 11 فبراير 2021 08:07 ص
خالد صلاح
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وزير الإعلام اليمني يدين الهجوم الإرهابي الحوثي على مطار أبها الدولي

الخميس، 11 فبراير 2021 07:00 ص
وزير الإعلام اليمني يدين الهجوم الإرهابي الحوثي على مطار أبها الدولي استهداف مطار أبها الدولي
(أ ش أ)

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 أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني الهجوم الإرهابي الجبان الذي نفذته مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على المملكة العربية السعودية، واستهداف مطار أبها الدولي، والذي اسفر عن تعرض طائرة مدنية على أرض المطار لحريق، وتعريض حياة المسافرين من مختلف الجنسيات للخطر‏.

وأوضح الإرياني وفقا لوكالة الأنباء اليمنية أن استهداف مطار أبها يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، وامتداد للهجمات الإرهابية التي نفذتها مليشيا الحوثي بأسلحة وخبراء إيرانيين واستهدفت الأحياء السكنية والمطارات والموانئ والبنية التحتية لإنتاج الطاقة، تنفيذا للأجندة الإيرانية الرامية لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة‏.

وأشار الإرياني إلى أن التصعيد الواسع لمليشيا الحوثي تأكيد إضافي على الإشارات الخاطئة لإعلان الإدارة الأمريكية نيتها إلغاء تصنيفها "منظمة إرهابية" واعتباره بمثابة ضوء اخضر لشن هذه الهجمات.

ودعا المجتمع الدولي لمراجعة مواقفه تجاه الأزمة اليمنية والتحرك الجاد لدعم استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب، وإدراك أن المليشيا الحوثية تنظيم إرهابي يدار من طهران لتنفيذ سياسات نشر الفوضى والإرهاب في المنطقة والعالم.

 


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مطار أبها

ميلشيا الحوثي

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