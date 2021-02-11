وقالت "بومبيلي" – حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" الاخبارية اليوم الخميس، إن الحكومة الفرنسية طلبت من مجموعة مطارات باريس" (جروب إيه دي بي) التي تدير مطارات العاصمة الفرنسية والتي تعتبر الدولة فيها المساهم الأكبر، التخلي عن مشروعها و تقديم مشروع جديد أكثر انسجاما مع أهدافها في مكافحة تغير المناخ وحماية البيئة.



وأوضحت الوزيرة الفرنسية أن هذا المشروع يتضمن إنشاء مبنى رابع بحلول عام 2037 لزيادة سعة مقتنيات 40 مليون مسافر سنويا.

يذكر أن هذا المشروع الضخم تتراوح تكلفته بين 7 و 9 مليار يورو.



يشار إلى أن مطار باريس "شارل ديجول "هو مطار دولي يقع بالقرب من باريس عاصمة فرنسا ويعد ثاني أكبر مطار في أوروبا بعد مطار لندن هيثرو. وسمي المطار باسم "شارل دو جول" نسبة إلى القائد "شارل ديجول" مؤسس الجمهورية الخامسة الفرنسية ويقع في الشمال الشرقي لمدينة باريس.