واشنطن تدعو تركيا للإفراج عن رجل الأعمال المسجون عثمان كافالا

(رويترز)

دعت الولايات المتحدة تركيا للإفراج عن رجل الأعمال عثمان كافالا، المحتجز منذ أكثر من ثلاثة أعوام من دون إدانة.

وقالت الخارجية الأمريكية أمس الأربعاء "التهم الزائفة الموجهة لكافالا واستمرار احتجازه والتأخير المستمر في إنهاء محاكمته، بما في ذلك من خلال دمج قضايا ضده، تقوض احترام سيادة القانون والديمقراطية".

وحثت الخارجية الأمريكية تركيا على الالتزام بأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وكانت محكمة تركية قد قضت بدمج قضيتين ضد كافالا بعد أن ألغت محكمة الاستئناف الحكم ببراءته في إحدى القضيتين.