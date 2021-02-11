نانسى بيلوسى: ذنب ترامب ساحق ويجب حرمانه من تولى الرئاسة فى المستقبل

كتب محمد شعلان

أكدت نانسي بيلوسى، رئيس مجلس النواب الامريكى، أن ما ارتكبه الرئيس السابق دونالد ترامب من تحريض على اقتحام مبنى الكابيتول ذنب ساحق ويتطلب ادانته من قبل مجلس الشيوخ وحرمانه من تولى منصب الرئاسة الامريكية في المستقبل.

وغردت نانسي بيلوسى، رئيس مجلس النواب الامريكى، على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، قائلة: "الدليل على ذنب الرئيس ترامب كبير. إذا علم الرؤساء المستقبليون أن بإمكانهم التحريض على التمرد في أيامهم الأخيرة في مناصبهم والابتعاد عنه ، فإننا ندعو إلى انتهاكات خطيرة للسلطة. يجب على مجلس الشيوخ إدانة الرئيس ترامب وحرمانه من تولي منصب في المستقبل".



نانسى بيلوسى على تويتر

وانطلقت الأربعاء ثانى أيام محاكمة الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب، وقدم مديرو المساءلة الديمقراطيون لقطات فيديو جديدة كأدلة على تحريض ترامب على أعمال الشغب فى 6 يناير، ولكن يبدو أنه مطمئن لنتيجة هذه المحاكمة التى أرجحت معظم وسائل الإعلام أنها لن تنتهى بإدانته نظرا لموقف الجمهوريين.

وقال جيسون ميللر، كبير مستشاري ترامب على قناة فوكس نيوز، إن الرئيس السابق كان في "مزاج رائع" بشأن موقفه من المحاكمة، حيث يعتقد أن كل ما يقوله الديمقراطيون "يسهل دحضه".

وقال ميلر عن الفريق القانوني لترامب: "كان الرئيس في مزاج رائع. أولاً وقبل كل شيء، إنه في بالم بيتش.. لكن بخلاف ذلك كانت محادثة سريعة معه، لأنه كان علىّ الانضمام إلى قناة فوكس نيوز".

وكان ميلر ينشر تغريدات على الهواء مباشرة بشأن المساءلة، مقللا من أهمية ما يقولون إنه دليلا على أن ترامب حرض على العنف في مبنى الكابيتول.

وقال مدير المساءلة جيمي راسكين فى ثانى أيام محاكمة ترامب: "ستظهر الأدلة أن الرئيس السابق ترامب لم يكن متفرجًا بريئًا". ستظهر الأدلة أنه حرض بوضوح على تمرد 6 يناير. سيظهر أن دونالد ترامب تخلى عن دوره كقائد أعلى للقوات المسلحة وأصبح المحرض العام".