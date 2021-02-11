نائب محافظ قنا يناقش مع أعضاء برلمان الشباب جهود الدولة فى تنمية الريف المصرى

التقى حازم عمر نائب محافظ قنا، ممثلي برلمان الشباب علي مستوي المحافظة، وذلك للاستماع إلى الأفكار والمبادرات الخاصة بأعضاء البرلمان واطلاعهم على ما يتم من مشروعات ومبادرات على أرض المحافظة ومناقشة جهود الدولة فى تنمية الريف المصرى.

وقدم نائب المحافظ، التهنئة للشباب على نجاحهم متمنيا لهم التوفيق خلال فترة عملهم، وتناول اللقاء تفعيل دور البرلمان داخل المجتمع والمشاركة في تقديم حلول لما يواجه المجتمع القنائى من تحديات تنموية والمساهمة في توعية الشباب بقضايا مجتمعهم .

وطالب عمر، أعضاء برلمان الشباب بالمحافظة بالعمل الميداني بالشارع للتعرف على مشاكل وقضايا المجتمع وعمل حملات توعية متنوعة للمواطنين لا سيما مبادرة حياة كريمة والمشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى، مؤكدا استعداد المحافظة لتقديم الدعم لإنجاح دور برلمان الشباب، مشيرا إلى أهمية التشابك بين التنفيذيين بالمحافظة وأعضاء البرلمان والتفاعل مع ما يثار من قضايا وتمكين الشباب وتأهيلهم علي المشاركة السياسية والمجتمعية.

وأضاف محمد أسعد المتحدث الإعلامي باسم برلمان شباب قنا، أن اجتماع الدكتور نائب محافظ قنا مع أعضاء برلمان شباب قنا ياتى في إطار الاستماع برؤيتهم المستقبلية للشباب، لافتا إلى أن نائب محافاظ قنا استمع للجميع الأعضاء في محتلف المراكز ووعد بالتنسيق مع الجهات المختصة والعمل على حل المشكلات، مطالبا من الأعضاء بالتواجد الميدانى وسط الشباب والاستماع إلى رؤيته وتوصليها لهم من خلال المسؤلين.