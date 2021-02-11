نائبة ديمقراطية بـ"جلسة العزل": ترامب طلب من المتمردين اقتحام الكونجرس

كتبت: نهال أبو السعود

ركزت ديانا ديجيت النائبة الديمقراطية ومديرة المساءلة في مجلس النواب الأمريكي بقضية عزل الرئيس السابق دونالد ترامب، المقامة حاليا بمجلس الشيوخ، على التصريحات التى أدلى بها مثيرى الشغب قبل الهجوم على مبنى الكونجرس.

وأشارت عضو الكونجرس ديجيت إلى كلمات المتمردين الخاصة لإظهار كيف دفعهم دونالد ترامب لاقتحام مبنى الكابيتول، وقالت إن المتمردين رددوا عبارات مثل "الكفاح من أجل ترامب!" و "أوقفوا السرقة!" التى أشارت إلى مزاعم الرئيس السابق التي لا أساس لها من تزوير الانتخابات، وأضافت ديجيت: "لقد جاؤوا لأن ترامب طلب منهم ذلك"، في إشارة إلى اقتحام الكونجرس.

كما شددت على الأثر العميق لذلك اليوم العنيف الذى شعر به جميع أنحاء العالم، قائلة إن أعضاء الكابيتول "مصدومون حتى اليوم بسبب التمرد، وإن أعمال الشغب تسببت فى إلحاق الضرر بالأمم الأخرى، التي لطالما نظرت إلينا على أنها معقل للديمقراطية".