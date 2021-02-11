وذكرت السفارة الروسية لدى واشنطن في حسابها على "تويتر" وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الخميس، أن "السلام والأمن في البحر الأسود لا يحتاجان إلى تدخل خارجي"، مضيفة أنه "يبدو أن الأسطول السادس الأمريكي يسعى لإيجاد عدو في البحر الأسود، وهو يبحث عن ذريعة، والآن بشكل علني، لزيادة حضوره في المنطقة تحت غطاء المناورات العسكرية".



كانت القوات البحرية الأمريكية قد أعلنت أنها أجرت مناورات مشتركة مع القوات البحرية التركية في البحر الأسود يوم الثلاثاء الماضي، وأن المناورات كانت تهدف إلى التدريب على رصد الغواصات للعدو المفترض.



وشاركت في المناورات مدمرتا "بورتر" و"دونالد كوك"، إضافة إلى فرقاطتين تركيتين والطيران الحربي من الجانبين.



