كتب أحمد عرفة

وقع قتلى وجرحى في انفجارين متتاليين بمديرية سركانو في ولاية كونر شرقي أفغانستان، وفقا لمصادر إعلامية.

وقالت منظمة الأمم المتحدة: مقتل 5 من قوات الأمن الأفغانية كانوا يرافقون بعثة أممية بكمين نصبه مسلحون قرب كابل.

وفى وقت سابق لقي شخصان مصرعهما وأصيب خمسة آخرون جراء انفجارين بإقليم "ننجرهار" في شرق أفغانستان.

ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية، الخميس عن مسؤولين قولهم - إن مدنيا واحدا لقي مصرعه وأصيب آخر جراء انفجار سيارة بضاحية "كاما"، فيما قتل شخص وأصيب أربعة آخرون جراء انفجار قنبلة على جانب الطريق بضاحية "بيهسود" بالإقليم ذاته.