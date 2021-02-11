مقتل 5 جنود فى هجوم مسلحين على موكب للأمم المتحدة بأفغانستان

قالت الأمم المتحدة ومسؤولون أفغان إن مسلحين مجهولين هاجموا موكبا للمنظمة الدولية على مشارف العاصمة الأفغانية اليوم الخميس فقتلوا خمسة من أفراد الأمن الأفغان كانوا يرافقون عربات الأمم المتحدة، وقال مسؤول بوزارة الداخلية الأفغانية إن الهجوم وقع قرب كابول، وإنهم يعتقدون أن حركة طالبان تقف وراءه.

وقال متحدث باسم الحركة إنها لا علاقة لها بالهجوم، وقالت بعثة الأمم المتحدة فى أفغانستان على تويتر "تعبر أسرة الأمم المتحدة فى أفغانستان عن الأسى لفقد خمسة من أفراد الأمن الأفغان.. فى حادث اليوم".

والهجمات على القوات الدولية والأجانب نادرة منذ أن وقعت طالبان اتفاقا مع واشنطن قبل نحو عام لانسحاب القوات، غير أن الهجمات على الأفغان تصاعدت في أنحاء البلاد برغم محادثات سلام في قطر بين طالبان والحكومة الأفغانية.

وقال مسؤولون محليون إن اثنين على الأقل قتلا وأصيب خمسة في ثلاثة تفجيرات منفصلة في إقليم ننكرهار بشرق البلاد، وقال مدير وكالة باجهوك للأنباء إن مسلحين مجهولين أصابوا بالرصاص الصحفي قطب الدين كوهي الذي يعمل بالوكالة فى هجوم بإقليم فارياب بشمال البلاد.

ويقول مسؤولون إن محادثات السلام توقفت تقريبا مع تصاعد العنف، وبينما تعكف إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على مراجعة كيفية التعامل مع عملية السلام.