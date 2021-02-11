مقتل 5 جنود فى هجوم مسلحين على موكب للأمم المتحدة بأفغانستان

قالت الأمم المتحدة ومسؤولون أفغان إن مسلحين مجهولين هاجموا موكبا للمنظمة الدولية على مشارف العاصمة الأفغانية اليوم الخميس فقتلوا خمسة من أفراد الأمن الأفغان كانوا يرافقون عربات الأمم المتحدة، وقال مسؤول بوزارة الداخلية الأفغانية إن الهجوم وقع قرب كابول، وإنهم يعتقدون أن حركة طالبان تقف وراءه.
مقتل 5 جنود فى هجوم مسلحين على موكب للأمم المتحدة بأفغانستانالخميس، 11 فبراير 2021 08:18 م
الجيش الأفغانى
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