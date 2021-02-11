اليوم السابع
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مقتل 10 جنود أتراك فى معارك "مخلب النسر" شمال العراق

الخميس، 11 فبراير 2021 09:39 ص
مقتل 10 جنود أتراك فى معارك "مخلب النسر" شمال العراق الجيش التركى واردوغان
كتب سمير حسنى

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كشف حزب العمال الكردستاني، عن أن قواته قتلت 10 جنود أتراك في معارك "مخلب النسر" التى أطلقتها تركيا شمالي العراق أمس، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاي نيوز الإخبارية.

وتواصل تركيا انتهاكها لكل الأعراف والقوانين الدولية ، والاعتداء على سيادة الدول العربية، حيث أعلنت أنقرة قبل قليل إطلاق عملية عسكرية ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.

وعلى صعيد آخر، دعت أغلبية من الحزبين في مجلس الشيوخ الأمريكي إدارة الرئيس جو بايدن إلى الضغط على تركيا لبذل المزيد لحماية حقوق الإنسان، ووقع 54 من أعضاء مجلس الشيوخ على الرسالة التي اتهمت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتهميش المعارضة وإسكات وسائل الإعلام الناقدة وسجن الصحفيين وشن حملة تطهير في صفوف القضاة المستقلين.

 


تركيا

عناصر الجيش التركي

مخلب النسر

حزب العمال الكردستاني

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