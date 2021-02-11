"مصطفى" من البحيرة يشارك صحافة المواطن موهبته بتصوير مسجد تحت الإنشاء

كتبت: شيماء حمدى

شارك القارئ مصطفى صبحى عبدالله، 17 سنة في الصف الثاني الثانوي من مركز بدر من محافظة البحيرة، بعدد من الصور مع خدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع، لمسجد تحت الإنشاء بمركز بدر البحيرة، قائلا: "حبيت تصوير الطبيعة الخلابة وألوانها الزاهية وزاد شغفي تجاه النوع ده من التصوير، والحمدلله قدرت إنى أعمل صور تبين جمال الشيء والمكان اللى بصوره بأقل الإمكانيات وكنت وبستغل يوتيوب، والإنترنت فى إنى أتعلم التصوير من خلاله واكتسب الخبرة منه بدون الحاجة إنى أخد كورسات في التصوير والحمدلله بسبب تشجيع أهلى ليا ووقوف أصحابى جمبي وتشجبعهم شاركت فى المسابقة التابعة لناشونال جيوجرافيك ووصلت للنهائيات لكن للأسف لم يحالفنى الحظ وميأستش، ومكمل إن شاء الله وهشترك السنة الجديدة وبحلم أكون من أفضل المصورين فى مصر".

تأتى هذه المشاركات ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".