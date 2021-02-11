مشروع بطل.. شاب سيناوى يعتمد على الطبيعة للتميز فى رياضة كمال الأجسام والسباحة

شمال سيناء ـ محمد حسين

استطاع الشاب "محمد ياسر منصور"، 20 سنة من قرية النجاح بمركز بئر العبد بشمال سيناء، أن يحقق حلمه بالتفوق فى مجال رياضة كمال الأجسام والسباحة متخذا من طبيعة قريته ميدانا لجانب من تدريباته ليكون مشروع بطل رياضى قادم.

قال محمد ياسر لـ"اليوم السابع"، إنه أحد أبناء قبيلة الدواغرة بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء، واستطاع أن يدخل فى تحدى ليصبح بطلا رياضيا رغم كثير من العقبات منذ المرحلة الإعدادية، وواصل إعداد جسده رياضيا حتى المرحلة الثانوية وصولا للمرحلة الجامعية التى يدرس بها الآن فى الفرقة الثانية بكلية حقوق بورسعيد.

وأضاف محمد، أن بدايته مع التدريبات فى الصف الثالث الإعدادى مرورا بالمرحلة الثانوية، التى خلالها خصص ساعتين من وقته ودراسته للتدريبات والإلتحاق بإحدى الصالات الرياضية ليعد جسمة كبطل كمال أجسام، وكان هذا يكلفه مجهود ووقت السير من قريته النجاح لمدينة بئر العبد لمسافة تصل لنحو 11 كيلو مترا.

وأشار محمد ياسر، إلى أنه يستكمل إعداد نفسه رياضيا بممارسة رياضة السباحة التى يجيدها على ساحل قريته، حيث جزر طبيعية والتى تعد امتدادا لبحيرة البردويل يعقبها الجرى والسير لمسافات وسط الكثبان الرملية ليكتمل تأهيله الرياضى والإعداد البدنى الجيد، موضحا أنه قرر الاعتماد على الطبيعة كملهم له ومساعد فى اكتمال تدريباته الرياضية، وطموحه أن يكون يوما ما فى المستقبل من أبطال الجيش أو الشرطة المقاتلين، وأنه يسعى لذلك رغم دراسته فى كلية الحقوق.

وأكد البطل المكافح، أنه يتابع سير وبطولات كل أبطال الجيش والشرطة ويعتبرهم قدوته وأمله أن يسير على دربهم، ويكون يوما ما بينهم زميلا ورفيقا لهم فى الميدان، وأن ممارسته الرياضة فى السابق كانت رغم أعباء الدراسة الشديدة والحاجة للالتزام بساعات مذاكرة، وهذه الأيام وبعد الالتحاق بالجامعة وخلال فترة توقف الدراسة يخصص للرياضة وقتا من يوميات عمله التى فيها يساعد والده فى أعماله وبينها إدارة مخبز فى قريتهم.

وقال محمد، إنه ينصح كل شاب أن يسخر الطبيعة من حوله لتساعده رياضيا وخاصة طبيعة سيناء الخلابة خصوصا فى القرى خارج المدن هى ملهمة للرياضة الصحية، حيث السير فى أجواء طبيعية وخالية من أى تلوث والتنفس بهواء نقى، وأن يستغل هذا الجانب جيدا، ويخطط خلال المستقبل أن يكون مميزا فى المجال الرياضى بخوض بطولات ومنافسة على حصد الجوائز فى مجال كمال الأجسام والسباحة.



اثناء السباحة فى بحيرات طبيعية على ىساحل سيناء



الشاب محمد ياسر



طموحه ان يصبح بطلا فى المستقبل



يحرص على الرياضة



يعد نفسه كبطل رياضى