مسئول صحي إيطالي يدعو للإبقاء على عزل المقاطعات عن بعضها مع إعادة فتح النشاطات

فاطمة شوقى

قال نائب وزير الصحة في الحكومة المستقيلة، بييرباولو سيليرى إن "على كل من يضع القواعد القادمة لحالة الطوارئ الصحية، أن يبقي في رأيي على تقييد التنقل بين مقاطعات البلاد".

وأضاف ، في تصريحات متلفزة اليوم الخميس: "أنا أقول هذا بصفتي مؤيد لإعادة فتح النشاطات، لأنني دعوت الى إعادة فتح المطاعم حتى الساعة الـ10 مساءً، مع الضوابط اللازمة".

وأضاف "لكن يجب عدم السماح بتنقل الأشخاص بين أقاليم البلاد في الوقت الحالي، لأن ذلك قد يسمح للأسف بمرور مؤسف لسلالة ما من منطقة إلى أخرى، ولا يمكننا رمي التضحيات التي تم تحقيقها في المهملات".

وأضاف المسؤول المنتمي الى حركة خمس نجوم متسائلاً، "لكن إن كانت صلاحية مرسوم رئيس الوزراء التي تمنع التنقل بين المقاطعات ستنتهي بحلول يوم الاثنين المقبل، فهل ستكون هناك حكومة جديدة تبت بالأمر؟ وهل سيكون الرئيس المستقيل الذي لا يزال في منصبه من سيتخذ القرار؟".

وأكد سيليرى أن وزير الصحة "روبرتو سبيرانتسا، (نائبته) ساندرا تزامبا وأنا ما نزال نواصل العمل في الوزارة، وسنقوم بذلك حتى تؤدي الحكومة الجديدة القسم".

وخلص إلى القول، إن "ذلك إذا تم قبل 15 فبراير الجاري، فمن الواضح أن الأمر سيكون متروكاً للسلطة التنفيذية الجديدة للقيام بذلك".