مدير الرعاية الصحية بالأقصر يكشف تفاصيل مشروع التأمين الصحى الشامل

إبراهيم سعيد

قال الدكتور إسماعيل العربي المشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل بالأقصر، إن الهيئة العامة للرعاية الصحية هي مؤسسة دستورها قائم على تقديم نموذج متطور للخدمات الصحية في مصر، وترتكز أعمالها حول المؤشرات الفنية والمؤشرات المالية ومواجهة التحديات ودراسة المقترحات وتفعيلها بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأكد المشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل بالأقصر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج المواجهة مع الإعلامية لما جبريل المذاع على فضائية أكستر نيوز، بضرورة العمل باجتهاد وإخلاص لتصبح محافظة الأقصر نواة تبنى عليها النظام الصحي الجديد في الصعيد كأولى محافظات الصعيد تطبيقًا للمنظومة الجديدة، كما وجه بضرورة المتابعة الميدانية للمنشآت الصحية التابعة للهيئة بالأقصر، وذلك للاطمئنان على جودة سير العمل بالمنشآت وبما يضمن أعلى مستوى من التميز للخدمات الطبية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

وشدد على أهمية الاستماع إلى المقترحات والاستفسارات والشكاوى الواردة من المنتفعين والمترددين على المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية التابعة للهيئة بالأقصر والعمل السريع على حلها، بما يحقق أعلى مستوى من مستويات رضاء المنتفعين عن الخدمات المقدمة بالمنشآت الصحية للهيئة وتحقيقًا للأهداف الاستراتيجية لرؤية الهيئة العامة للرعاية الصحية وأهداف رؤية مصر 2030.

وتابع: بأن توجيهه بعقد هذه اللقاءات وتنظيم هذه الزيارات لقيادات ومديري إدارات فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر إلى المنشآت الصحية ببورسعيد، وتطبيق نظام المحاكاة والاطلاع على نماذج النجاح في العمل هو تعزيز لأشكال التواصل وبناء العلاقات ما بين الفروع، وبما يضمن توحيد نظم تشغيل فروع الهيئة ومستشفياتها ومراكزها ووحدتها الصحية وإحداث التناغم المطلوب بين رئاسة الهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمنتفعين.