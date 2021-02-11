محامى ترامب يصف فيديوهات الديموقراطيين بـ"باقة ترفيه".. ويؤكد: الرئيس متفائل

كتبت: نهال أبو السعود

أخذ ديفيد شوين، محامي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، استراحة بينما كان مديرو المساءلة في مجلس النواب ينظرون في قضيتهم في اليوم الثالث من محاكمة مجلس الشيوخ لمقابلة مع قناة فوكس نيوز.

وأخبر شوين فوكس أن ترامب "متفائل للغاية" ولا يريد أن يرتبط بحادث العنف. قال: "لقد شعر بالإهانة من محاولته الارتباط بها".

وحول الانتقادات التي تلقاها المحامي الآخر لترامب، بروس كاستور، لأدائه في اليوم الأول من المحاكمة، قال شوين، "استيقظ كاستور في اليوم الأول، قفز مباشرة للرد على شيء قيل ، وأعتقد أنه كان جيدًا، بشكل غير عادل للغاية، بصراحة.. دعونا نرى فقط كيف يحدث هذا الشيء".

وردا على سؤال حول تعليقات العضو الجمهوري في مجلس الشيوخ جون ثون بأن مديري مجلس النواب قاموا بعمل فعال وربطوا النقاط من كلمات ترامب إلى التمرد، قال شوين إن مقاطع الفيديو المعروضة تم إخراجها من سياقها وتم تقديمها على أنها "باقة ترفيه".

وقال شوين إنه يري عندما من المتوقع أن يبدأ فريق الدفاع في عرض قضيته هي فرصته عندما نبدأ في عرض قضيته وتقديم إجابات.

وقال: "أعتقد أنك ستتأثر على الأقل بما تراه وستحصل على صورة أفضل بكثير لما يجري هنا بالضبط والنفاق وبعض المواقف التي اتخذها مدراء مجلس النواب في هذه الحالة".

وردا على سؤال عما إذا كان فريق ترامب سينهي مرافعاته غدا، قال. "سنرى كيف ستسير الأمور .. ليس هناك سبب لنا أن نكون هناك لفترة طويلة كما قلت منذ البداية ، هذه المحاكمة ما كان ينبغي أن تحدث".